Kirchheim (pol) - Mit leichten Verletzungen musste eine 44-jährige Schlierbacherin

am Samstagmorgen durch den Rettungsdienst in ein örtliches

Krankenhaus verbracht werden, nachdem sie zuvor am Kreisverkehr mit

einem Auto zusammengestoßen war. Die Frau befuhr gegen den

Radweg parallel der Schlierbacher Straße und wollte über die Alte

Schlierbacher Straße hinweg weiterradeln, als sie mit einem Mercedes

zusammenstieß, dessen 63-jähriger Fahrer langsam auf den

Kreisverkehr zufuhr und die von rechts kommende Radfahrerin zu spät

erkannte. Trotz eines Ausweichversuches prallte die Frau gegen das

vordere rechte Fahrzeugeck und stürzte vom Rad. An den beiden

Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

