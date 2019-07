Aichtal (pol) Mit leichten Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei berichtet.

Die 55-Jährige war um 12.30 Uhr mit ihrem Citybike auf der Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte Grötzingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Am Weiherbach ordnete sie sich mit Handzeichen zur Fahrbahnmitte ein. Als die Frau nach links abbiegen wollte, wurde sie von einer 44 Jahre alten Autofahrerin überholt. Die Radfahrerin wurde von dem Auto zunächst mehrere Meter mitgeschleift. Anschließend stürzte sie auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in die Klinik. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.