Anzeige

Plochingen (pol)Durch eine kurze Unachtsamkeit ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Der 45 jahre alte Autofahrer fuhr nach Aussagen der Polizei gegen 20.30 Uhr auf der Esslinger Straße von Altbach herkommend in Richtung Plochingen. Er wendete sein Auto in einem Zug und befuhr hierbei einen Teil des dort verlaufenden Radweges. Hierbei übersah er eine ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrende, 69-jährige Radlerin, die ebenfalls in Richtung Plochingen unterwegs war und touchierte diese mit seinem Fahrzeug. Sie stürzte und wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.