Neuhausen (pol) Eine Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Neuhausen leichte Verletzungen erlitten. Eine 50-Jährige wollte kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Renault von der Wagnerstraße in die Scharnhäuser Straße abbiegen, wie die Polizei berichtet. Hierbei kam es zur Kollision mit der von rechts kommenden, 51 Jahre alten Radfahrerin, die verbotswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung Ortsmitte radelte. Die Verletzte musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Unfallflüchtiger gesucht

Einen weiteren Unfall in Neuhausen meldet die Polizei: Ohne sich um den Schaden in Höhe von knapp 5.000 Euro zu kümmern, ist ein Unfallverursacher am Donnerstagnachmittag davongefahren. Der Unbekannte befuhr mit seinem Fahrzeug zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr die Kirchstraße in Richtung Ortsmitte. Er blieb kurz nach der Einmündung Friedrichstraße an einem vor Gebäude 45 geparkten grauen 5er BMW hängen. Dieser wurde auf der kompletten linken Seite erheblich beschädigt. Die Polizei erhofft sich, dass Personen den Unfall auf der vielbefahrenen Durchgangsstraße gesehen haben, und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um Zeugenhinweise.