Wendlingen (pol) - Gesichtsverletzungen hat sich eine 20 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem selbst verschuldeten Sturz am Dienstagvormittag zugezogen.

Die junge Frau fuhr gegen 9.55 Uhr die Behrstraße in Richtung Vorstadtstraße entlang, als ihr vermutlich ein am Lenker hängender Stoffbeutel in die Speichen des Vorderrads geriet und es blockierte. Die 20-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, flog deshalb wahrscheinlich über den Lenker hinweg und stürzte auf den Asphalt. Sie zog sich Gesichtsverletzungen zu, die vom Rettungsdienst erstversorgt wurden, ehe sie zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht wurde. Ein nennenswerter Schaden entstand laut Polizei nicht.