Lenningen (pol) - Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr ist ein 34-jähriger mit seinem Pkw auf der B 465 von Gutenberg kommend in Richtung Donnstetten gefahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 72-jähriger Radrennfahrer auf derselben Strecke. Nach Angaben der Polizei wollte der Pkw den Radfahrer kurz vor einer Rechtskurve überholen und schloss zu diesem auf. Als der Autofahrer auf Höhe des Hinterrades des Radfahrers war, kam ihm ein Fahrzeug aus Richtung Donnstetten entgegen.

Daraufhin erschrak der Pkw Fahrer, zog seinen Pkw nach rechts und berührte hierbei das

Hinterrad des Radfahrers. Laut Polizei kam dieser aufgrund des Zusammenpralls im Grünstreifen neben der Fahrbahn zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, entstanden am Rennrad sowie am Pkw jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.