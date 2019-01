Anzeige

Großbettlingen (pol)Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen in der Mahdengasse mit einem Mountainbike-Fahrer zusammengestoßen. Laut Polizei war der 25 Jahre alte Opel-Fahrer gegen 6.25 Uhr auf der Mahdengasse in Richtung B 313 unterwegs und bog nach links in die Metzinger Straße ein. Dabei schnitt er die Kurve und streifte einen entgegenkommenden Radler. Beim Sturz verletzte sich der 47-jährige Mann und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.100 Euro.