Deizisau (pol) - Am Freitagnachmittag ist es zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer an der Einmündung der K 1215 in die Körschtalstraße zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben stand gegen 15.20 Uhr ein 51-jähriger Radfahrer aus Köngen an der Fußgängerampel bei Rotlicht. Zur gleichen Zeit wollte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Denkendorf von der K 1215 kommend nach rechts in Richtung Denkendorf auf die Körschtalstraße abbiegen. Als die Fußgängerampel nach Angaben des 51-Jährigen auf Grünlicht schaltete, fuhr der Radfahrer los und wurde im Einmündungsbereich von dem ebenfalls anfahrenden Autofahrer leicht berührt.

Wie die Polizei berichtet, stürzte der 51-Jährige und wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug des 84-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nun dringend Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung während des Unfalles machen können.