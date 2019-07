Filderstadt (pol) Am Freitagnachmittag, um 17.04 Uhr, ist es auf der Reutlinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Reutlinger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer 87 bog sie über einen kombinierten Fuß-/Radweg auf einen sich dort befindlichen Parkplatz ab. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 32-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.