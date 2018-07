Anzeige

Ostfildern (pol/lh)Ein Verletzter und ein Schaden von etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße und der Straße In den Anlagen ereignet hat. Ein 25-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr mit seinem Audi auf der Straße In den Anlagen unterwegs und wollte nach dem Überqueren der dortigen Bahngleise nach rechts in die Ludwig-Jahn-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 21-jährigen Radfahrer und erfasste ihn. Der Radler stürzte und wurde dabei, soweit bislang bekannt ist, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.