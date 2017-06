Wendlingen (pol) - Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer in Wendlingen als ihn ein Autofahrer am Dienstagmorgen in Wendlingen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen hat. Ein 64-Jähriger befuhr, laut Polizei, mit seinem Auto kurz nach 7.30 Uhr die Küferstraße in Richtung Ulmer Straße. An der Einmündung übersah er den 50-jährigen Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf dem parallel zur Ulmer Straße verlaufenden Radweg von Kirchheim kommend in Richtung Innenstadt fuhr. Durch den Aufprall stürzte der Radler zu Boden. Zudem wurde sein Fahrrad unter einen verkehrsbedingt wartenden BMW geschoben. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 4.000 Euro.

