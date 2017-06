Plochingen (pol) - Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vor dem Plochinger Bahnhof erlitten. Der 36-Jährige befuhr, wie die Polizei berichtet, kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Herrenrad in der Eisenbahnstraße den Fahrradschutzstreifen von der Wilhelmstraße kommend. Eine entgegenkommende 51-jährige Autofahrerin bog nach links zum Bahnhof ab und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer. Der Mann wurde über das Auto auf die Fahrbahn abgeworfen. Zur Versorgung seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

