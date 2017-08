Kirchheim (pol) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag kurz nach 13 Uhr bei der AGIP-Tankstelle in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 54-jähriger Fahrer eines roten Honda Civic, das Tankstellengelände zu verlassen. Er fuhr dazu vor bis zum parallel zur Stuttgarter Straße verlaufenden Geh- und Radweg. Dort nahm er einen von rechts auf ihn zukommenden 30-jährigen Mountainbikefahrer nicht wahr, der auf dem Radweg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs war. Der 30-Jährige streifte mit seinem linken Bein die vordere Stoßstange des Hondas und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Unklar ist bislang noch, ob der Pkw zu diesem Zeitpunkt bereits gestanden ist oder sich noch in Bewegung befand. Da es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, werden Zeugen des Vorfalls darum gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

