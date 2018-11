Anzeige

Nürtingen (pol)Ein junger Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Nürtinger Stadtteil Roßdorf so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Der 18-Jährige fuhr nach Polizeiangaben um 6.40 Uhr mit seinem Mountainbike bergab. Anschließend fuhr er geradeaus weiter und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen eines 31 Jahre alten Mannes, der nach links abgebogen war. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, auf die Fahrbahn und zog sich schwerste Verletzungen zu. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation starb er kurze Zeit später. Zur Unfallzeit herrschte Nebel und es war noch dunkel. Am Fahrrad war kein Licht angebracht. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.