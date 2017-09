Anzeige

Aichtal (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Aich erlitten. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike kurz nach 16.30 Uhr den Sulzweg abwärts und bog nach rechts auf einen Verbindungsweg zur Grötzinger Straße ab. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand beim Abbiegen zu weit nach links. In diesem Moment parkte eine 41-Jährige mit ihrem VW Touran rückwärts vom Parkplatz eines Bankinstituts aus und kollidierte mit dem Mountainbiker. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer zuerst nach rechts abgewiesen und stürzte im Anschluss auf den Asphalt. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 3.000 Euro.