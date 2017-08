Filderstadt (pol) - Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagvormittag zugezogen, wie die Polizei berichtet. Der 26-Jährige befuhr um 9.15 Uhr mit seinem Sportrad den Rad-/Gehweg neben der Reutlinger Straße bergab in Richtung Ortsmitte Sielmingen.

Da ihm zwei Fußgänger im Weg waren, wechselte er auf die Fahrbahn und schloss zu dem VW Golf einer 36-Jährigen auf. Beim Kreisverkehr an der Einmündung mit der Wielandstraße folgte die Frau mit ihrem Wagen dem Straßenverlauf. Der junge Mann fuhr mit seinem Rad aber geradeaus über den Kreisel und kollidierte mit dem Golf. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden beträgt über 2.000 Euro.