Plochingen (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw am Mittwochnachmittag erlitten. Eine 40-Jährige wollte um 16 Uhr von einem Tankstellengelände aus auf die Ulmer Straße einfahren. Hierbei übersah sie laut Polizei den in Richtung Ortsmitte fahrenden 55-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann stürzte auf die Motorhaube des Autos und wurde anschließend auf die Fahrbahn abgewiesen. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und stationär aufgenommen werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.

Anzeige