Plochingen (pol)Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.50 Uhr mit seinem Rennrad auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sein Vorderrad kurz nach der Einfahrt zu einem Lebensmitteldiscounter beim Überfahren eines in den Radweg eingelassenen Absperrschiebers einer Gasleitung wegrutschte und der Fahrer zu Fall kam. Der 55-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Am Rennrad entstand ein Schaden von 100 Euro. Der Unfall wurde offensichtlich von zwei unbekannten Pkw-Fahrern beobachtet, die dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe leisteten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 beim Verkehrskommissariat Esslingen zu melden.