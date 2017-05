Wendlingen (pol) -Ein 53-jähriger Autofahrer hat gestern kurz nach 12 Uhr in Wendlingen auf der Neuffenstraße kurz die Fahrertür geöffnet, damit er beim Einparken den Abstand besser einschätzen konnte. Dabei übersah er einen 75-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Pedelec an dem Auto vorbeifuhr. Der Radler prallte gegen die Türe, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

