Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein 67-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwochabend in Stetten bei der Kollision mit einer Autotür schwere Verletzungen zugezogen. Kurz vor 20 Uhr parkte ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW Passat in der Jahnstraße sein Fahrzeug in einer Parklücke längs neben der Fahrbahn ein, wie die Polizei berichtet. Als er anschließend ausstieg, prallte der 67-Jährige, der sich von hinten näherte, gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am VW sowie am Mountainbike wird auf je 1.000 Euro geschätzt.