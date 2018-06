Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (red) - Ein Radfahrer hat bei einem laut Polizei selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen zehn Uhr in Leinfelden-Echterdingen so schwere Verletzungen erlitten, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dem Bericht zufolge war ein 80-Jähriger mit seinem Auto in der Waldenbucher Straße in Richtung Ortsmitte Echterdingen unterwegs und musste an der Einmündung Bergstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein hinterher radelnder 51-Jähriger bemerkte dies zu spät und krachte mit seinem Mountainbike gegen das Heck des SUV. Der Radfahrer erlitt mehrere Verletzungen, darunter eine am Kopf. Seinen Fahrradhelm hatte er am Lenker hängen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.