Nürtingen (pol) Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr kam es in der Jakobstraße Ecke Werastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-jährigen Mädchen und einem Fahrradfahrer. Nach einer Kollision stürzte das Kind und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer kümmerte sich um das Kind und erfragte nach hiesigem Kenntnisstand auch den Gesundheitszustand. Nachdem auch eine bekannte Nachbarin am Ort des Geschehens vorbeifuhr und das Kind mitnahm, fuhr der Radfahrer weiter. Die Polizei in Nürtingen sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer, um den Verkehrsunfall aufnehmen zu können. Dieser sei ca. 18-25 Jahre alt und war auffallend stark tätowiert. Zeugen können sich beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022 9224-0 melden.