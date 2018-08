Anzeige

Esslingen (pol)Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 31-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 16.45 Uhr verbotenerweise den linken Gehweg der Hohenheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Zu diesem Zeitpunkt rollte eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda aus einer Hofausfahrt in Richtung der Fahrbahn. Der Mann prallte mit seinem Fahrrad gegen die vordere, rechte Seite des Pkw und stürzte auf den Asphalt. Sein Mountainbike fiel auf die Fahrbahn und stieß gegen den Citroen eines 45-Jährigen, der in Richtung Parksiedlung unterwegs war. Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da es Anzeichen auf Drogeneinfluss gab und Marihuana bei ihm gefunden wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden wird auf 3.600 Euro geschätzt.