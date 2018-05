Anzeige

Filderstadt (pol) - Ein 12-jähriger Junge ist am Montagabend gegen 18.25 Uhr mit seinem Mountainbike mit einem Pkw zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es, als der Junge aus Filderstadt mit seinem Freund zusammen die Osterwiesenstraße in Filderstadt-Bonlanden in Richtung Ortsmitte befuhr. An der Kreuzung mit der Schönbergstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden Audi-Fahrerin. In der Folge stieß der Jugendliche mit seinem Fahrrad gegen das linke vordere Fahrzeugeck und wurde über die Motorhaube geschleudert. Eine medizinische Behandlung durch das vorsorglich gerufene DRK war nicht notwendig. Am Audi entstand jedoch ein Schaden von circa 1.500 Euro.