Esslingen (pol) - Ein 68-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, einem 69-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen und verletzte sich hierbei. Der Radfahrer war mit seinem Mountainbike auf der Fleischmannstraße unterwegs. Als er in die Kandlerstraße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrers eines Daimler-Benz. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer laut Polizei zu Boden und zog sich dabei die Verletzungen zu. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro.