Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein verletzter Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei war der 65-Jährige um 12.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Stuttgarter Straße von der Ortsmitte Leinfelden herkommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohenheimer Straße wollte der Mann geradeaus weiterradeln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW eines 52-Jährigen. Der Autofahrer wollte mit seinem Wagen der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Stuttgarter Straße folgen. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.