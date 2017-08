Esslingen (pol) - Deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand ein 18-jähriger Radfahrer, als ihn eine Streife des Polizeireviers Esslingen am Freitag, um 0.30 Uhr, in der Mettinger Straße einer Kontrolle unterzog. Der Esslinger war den Ordnungshütern aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fahrend die ganze Breite des Gehwegs benötigte und auch bei der anschließenden Kontrolle nur sehr schwer den Anweisungen der Beamten folgen konnte. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Nach Erhebung einer Blutprobe muss er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

