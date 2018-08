Anzeige

Owen (pol)Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer nach Polizeiangaben am Mittwochvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 74-Jährige befuhr mit seinem Rennrad um zehn Uhr die Beurener Straße in ortsauswärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf Höhe der Einmündung In der Braike zu Fall. Ein Passant kümmerte sich um den Verunglückten und verständigte den Rettungsdienst, der den Verletzten in das Krankenhaus brachte.