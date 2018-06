Anzeige

Ostfildern (pol)Mit einem Mountainbike ist ein 52-jähriger Mann am Dienstagabend von einem noch unbekannten Autofahrer abgedrängt und zu Fall gebracht worden. Auf seiner Fahrt entlang der Heumadener Straße in Richtung Kemnat wurde der Radler nach Angaben der Polizei gegen 18.10 Uhr vom Fahrer eines dunklen Mini Cooper überholt. Weil sich in diesem Moment gleichzeitig ein Auto im Gegenverkehr näherte, hielt der Mini den seitlichen Abstand zum Fahrradfahrer nicht ein, was zur Folge hatte, dass der 52-Jährige nach rechts ausweichen musste. Obwohl er anschließend stürzte, hielt keiner der beiden Autofahrer, die den Unfall mitbekommen haben müssten, an. Der Radler zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Zeugenhinweise.