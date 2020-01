Nürtingen (pol)Nach einem Sturz mit seinem Pedelec musste ein 69-Jähriger am Donnerstagvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann war nach Angaben der Polizei kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Rad die Hindenburgstraße bergabwärts gefahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve vor der Hochwiesenstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer auf die Fahrbahn. Der zufällig vorbeikommende Rettungsdienst nahm sich des unter anderem am Kopf verletzten Verunglückten, der ohne Helm unterwegs gewesen war, unverzüglich an und brachte ihn in eine Klinik.