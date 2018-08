Anzeige

Nürtingen (pol)Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag zwischen dem Nürtinger Stadtteil Raidwangen und Großbettlingen tödlich verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Verkehrsteilnehmer fanden gegen 11.40 Uhr den Mann an der K 1230 neben seinem Fahrrad mit schwersten Verletzungen auf dem Boden liegend vor. Der Verunglückte wurde an der Unfallstelle zunächst notärztlich versorgt. Der 36-Jährige erlag kurz nach 12 Uhr noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.