Nürtingen (pol)Beim überqueren der Galgenbergstraße ist ein Fahrradfahrer am Dienstag von einem Auto angefahren worden. Gegen 9.40 Uhr war der 46-jährige mit seinem Mountainbike auf dem Radweg entlang der Stuttgarter Straße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Als er dann über die Straße wollte, erwischte ihn eine 95-jährige Autofahrerin, so die Polizei. Der Mann wurde über die Motorhaube auf die Straße geworfen und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Auto und Fahrrad liegt bei rund 5.000 Euro.