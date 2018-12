Anzeige

Ostfildern (pol) - Ein 46 Jahre alter Radfahrer ist am Montag in Nellingen bei einer Kollision mit einem Pkw tödlich verunglückt. Der Radfahrer fuhr nach Angaben der Polizei kurz vor 17 Uhr auf dem Gehweg entlang der Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Maybachstraße wollte er an der Fußgängerampel die Straße überqueren. Obwohl die Ampel für Fußgänger Rot zeigte und das Licht für die Autofahrer auf Grün gewechselt hatte, fuhr er über die Straße. Eine Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Ortsmitte gerade anfahren wollte, erkannte den 46-Jährigen im letzten Moment und konnte noch bremsen, ohne mit dem Radfahrer zusammenzustoßen. Nachdem der Radfahrer die Querungshilfe in der Mitte der Straße passiert hatte, stieß er jedoch gegen das Fahrzeug eines 49 Jahre alten Golf-Fahrers, der unmittelbar zuvor bei der für ihn grün zeigenden Ampel angefahren war. Der Fahrradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann starb trotz der vom Rettungsdienst eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der bei dem Unfall entstandene Schaden dürfte etwa 2000 Euro betragen.