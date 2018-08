Anzeige

Altbach (pol) Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr in der Esslinger Straße angefahren worden. Gegen 14.30 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Toyota in Richtung Plochingen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie nach Polizeiangaben den bereits sich im Kreisverkehr befindlichen 50-jährigen Radfahrer. Der Mann war mit seinem Rennrad von Plochingen herkommend in Richtung Deizisau unterwegs. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während an dem Auto ersten Erkenntnissen nach kein Schaden entstanden war, beläuft sich die Schadenshöhe an dem hochwertigen Sportgerät bei etwa 3000 Euro.