Köngen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein 77-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend in der Nürtinger Straße zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr wollte ein 54-jähriger Renault Clio-Lenker den Kreisverkehr an der Adolf-Ehmann-Straße an der Abfahrt zum Einkaufzentrum Kö8 verlassen. Hierbei übersah er den rechts neben ihm fahrenden Radler. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem 77-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Schaden.