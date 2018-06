Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Schwere Verletzungen hat ein 29-jähriger Fahrradfahrer erlitten, der am Mittwochabend mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Gegen 20.15 Uhr war eine 53-jährige Toyota-Lenkerin in der Stuttgarter Straße in Richtung Wendlingen unterwegs. Am Kreuzungsbereich "Zum Wasen" übersah sie beim Linksabbiegen, wohl aufgrund der Blendung durch die untergehende Sonne, den entgegenkommenden Radler. Dieser musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro.