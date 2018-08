Anzeige

Esslingen (pol)- Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Ein 78-Jähriger wollte laut Polizeiangaben mit seinem Mercedes kurz vor 17.30 Uhr von einem Parkplatz aus über die Römerstraße hinweg in die Neue Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 28-Jährigen, der mit seinem Rennrad auf der Römerstraße in Richtung "Rotes Kreuz" unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw fiel der Radfahrer auf die Fahrbahn. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3300 Euro.