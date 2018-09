Anzeige

Esslingen (pol)Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmorgen ein 17-jähriger Radfahrer von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt worden ist. Insbesondere wird eine weibliche Zeugin gesucht, die dem Verletzten zu Hilfe gekommen war, so die Polizei. Der Jugendliche war kurz vor 7.30 Uhr auf der Röntgenstraße in Richtung Neckar unterwegs, als ihm ein aus der Steinbeisstraße einbiegender Pkw die Vorfahrt nahm, mit dem Hinterrad des 17-Jährigen kollidierte und diesen dadurch zu Fall brachte. Der unbekannte Pkw, bei dem es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben soll, fuhr daraufhin weiter. Der Jugendliche konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen, musste sich jedoch später in ärztliche Behandlung begeben, wie die Polizei mitteilte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/3990-0.