Leinfelden-Echterdingen (pol)Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Dienstagmorgen ein 25-jähriger Radfahrer laut Polizei leicht verletzt worden. Kurz nach sechs Uhr fuhr der Mann in Echterdingen die Kanalstraße in Richtung Hauptstraße entlang und missachtete an der Kreuzung mit der Martin-Luther-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 56-jährigen Peugeot-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision wurde der junge Mann von seinem Mountainbike über die Motorhaube des Pkw hinweg abgeworfen und stürzte auf den Asphalt, wie die Polizei mitteilt. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.