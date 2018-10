Anzeige

Dettingen unter Teck (pol)Ein 22-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Kirchheimer Straße von einer Autofahrerin angefahren und verletzt worden. Die 44-jährige Fahrerin eines Chevrolet bog gegen 7.40 Uhr aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts auf die Kirchheimer Straße ein und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigen Radfahrer. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, sodass er in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden musste. Der am Fahrrad und dem Pkw entstandene Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt.