Köngen (pol) - Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Köngen angefahren und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein 76-Jähriger fuhr um 9.30 Uhr die Nürtinger Straße entlang. Beim Einfahren in den dortigen Kreisel übersah er laut Polizei einen 48-Jährigen, der von der Adolf-Ehmann-Straße in den Kreisverkehr eingefahren war. Der Radler versuchte vergeblich, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand geringer Schaden.

