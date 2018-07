Anzeige

Nürtingen (pol) Am Samstag ist es um 10.40 Uhr an der Kreuzung Kirchheimer Straße/Werastraße/Im Inneren Bogen nach Angaben der Poilzei zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 61-Jähriger aus Nürtingen überquerte demnach mit seinem Nissan die Kreuzung von der Werastraße her kommend in Fahrtrichtung Reudern. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Radfahrer vom Inneren Bogen her kommend trotz Rotlicht in die Kreuzung ein, sodass es zur Kollision mit dem Pkw kam. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.