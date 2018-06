Anzeige

Filderstadt (pol)Schwerste Kopfverletzungen hat ein gestürzter Radfahrer, wie die Polizei berichtet, am Mittwochnachmittag in Bonlanden erlitten. Der 46-Jährge fuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Herrenrad auf der Hohen Straße. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Alfons-Fügel-Straße überquerte der Radfahrer eine Fahrbahnschwelle, die sich auf der Straße zur Temporeduzierung befindet. Hierbei geriet der Radler ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Beim Sturz auf den Asphalt prallte er mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Der Verletzte wurde zunächst vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Von dort aus musste er jedoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.