Anzeige

Wolfschlugen (pol/lh)Bei der Kollision eines 25 Jahre alten Mountainbikers mit der Mercedes A-Klasse eines 39-Jährigen hat der Radler leichte Verletzungen davon getragen. Nach Polizeiangaben bog der Mercedes-Fahrer gegen 6.50 Uhr von der Benzstraße nach rechts auf ein Grundstück ab und stieß dabei mit dem 25-Jährigen zusammen, der auf dem Gehweg parallel zum Pkw unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. An der A-Klasse entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Beschädigungen am Mountainbike werden mit zirka 300 Euro beziffert.