Esslingen (pol) - Ein Radfahreri st am Montagnachmittag mit seinem Mountainbike in der Hirschlandstraße gestürzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige erkannte, laut Polizei, zu spät, dass eine vorausfahrende 29-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen wollte und ihr Fahrzeug abbremste. Der Mann blieb an dem Wagen hängen und stürzte auf die Fahrbahn. Nach ambulanter Behandlung konnte er die Klinik wieder verlassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

