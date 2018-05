Anzeige

Filderstadt (red) - Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer durch einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittagin Bernhausen erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Laut Polizeibericht war ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Wagen kurz nach 17 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Gartenstraße übersah er den auf dem Radweg entgegen fahrenden Radfahrer. Der 31-Jährige prallte gegen die Seite des Pkw. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1500 Euro.