Nürtingen (pol) - Mit einem Rettungswagen musste am Donnerstagmittag ein verletzter Radfahrer in ein Krankenhaus gefahren werden, nachdem er einem Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Ein 86-Jähriger fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Passat die Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Roßdorf entlang. An der Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten, bevor er geradeaus weiterfahren konnte. In diesem Moment fuhr ein 87-Jähriger von links kommend mit seinem Pedelec auf der Max-Eyth-Straße über die Kreuzung und hielt nicht an der Stop-Stelle an. Der Radler wurde leicht von dem anfahrenden Auto erfasst. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro.

