Nürtingen (pol) Ein 26-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 15:20 Uhr in Nürtingen in der Schulze-Delitzsch-Straße verletzt worden, als er mit dem Rad die abknickende Vorfahrtsstraße befuhr. Auf Höhe des Roßdorfweg wollte eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel die Schulze-Delitzsch-Straße geradeaus in den Roßdorfweg verlassen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer. Durch den Sturz zog sich der Radler Schürfwunden und Prellungen zu, berichtet die Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.