Neuhausen (pol)Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ist in der Esslinger Straße, Ecke Brunnenstraße ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Passanten sahen den 30-Jährigen mit Gesichtsverletzungen auf dem Gehweg liegen und verständigten die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Mann mit schweren Kopfverletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der leicht alkoholisierte 30-Jährige mit einem Fahrrad unterwegs und stürzte unglücklich alleinbeteiligt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei hierzu dauern an.