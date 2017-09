Anzeige

Neuhausen (pol) - Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Schloßstraße/Wilhelmstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge befuhr ein 27-Jähriger, kurz vor 18 Uhr, mit seinem Mercedes die Wilhelmstraße von der Bahnhofstraße her kommend und wollte nach rechts in die Schloßstraße Richtung Sportanlagen abbiegen. Im dortigen Einmündungsbereich wartete ein nicht näher bekannter Kastenwagen, der aus Richtung der Sportanlagen kam und nach links auf die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Als nun beide gleichzeitig abbogen, fuhr der 16-Jährige mit seinem Mountainbike hinter dem Kastenwagen und von diesem verdeckt auf die Fahrbahn der Schloßstraße ein. Der Jugendliche war entgegen der Fahrtrichtung verbotswidrig auf dem Gehweg der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und prallte mit seinem Vorderrad gegen die linke Fahrzeugfront. Er wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und zog sich beim Sturz auf die Straße so schwere Verletzungen zu, dass ihn der Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus bringen musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.